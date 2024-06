Il Venezia torna in Serie A dopo due anni. Al Penzo la squadra di casa batte per 1-0 la Cremonese nella finale di ritorno dei playoff di Serie B dopo lo 0-0 dell'andata: decide la rete di Gytkjaer al 24'. Il Venezia di Vanoli, dunque, conquista la promozione nel massimo campionato italiano, aggiungendosi alle già approdate in A Parma e Como.