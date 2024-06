Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-3: doppietta di Belotti

Cala il sipario sulla Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium la Fiorentina batte l'Atalanta per 3-2 nella sfida valida per il recupero della 29esima giornata di campionato. Al 6' apre la rete di Belotti, in prestito dalla Roma alla Fiorentina, al 12' Lookman ristabilisce l'equilibrio prima del nuovo vantaggio dei viola con Nico Gonzalez al 19'. Al 32' Scalvini porta la gara sul 2-2 e sul finire del primo tempo ancora Belotti porta avanti la Fiorentina e sigla la sua doppietta personale. Con questo risultato l'Atalanta chiude il campionato al 4° posto a quota 69 punti, la Fiorentina all'8° a 60 punti.

Atalanta-Fiorentina è stata anche l'ultima direzione in Serie A dell'arbitro Orsato.