Serie A 2024/25: al via il 18 agosto, ultima giornata il 25 maggio (COMUNICATO)

Nella giornata odierna si è svolto il Consiglio Federale e, come annunciato dalla FIGC tramite una nota ufficiale, sono state rese note le date della Serie A 2024/25. Il massimo campionato italiano partirà il 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio 2025.

Il Consiglio ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione così come di seguito riportate:

Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 - fine 25 maggio 2025;

Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 - fine 9 maggio 2025;

Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 - fine 27 aprile 2025;

Serie A Femminile Professionistica: inizio 31 agosto 2024 - fine 18 maggio 2025;

Serie B Femminile: inizio 31 agosto 2024 - fine 18 maggio 2025;

Serie D: inizio 8 settembre 2024 - fine 4 maggio 2025;

Serie C Femminile: inizio 8 settembre 2024 - fine 1° giugno 2025;

Serie A Calcio a 5: inizio 19 ottobre 2024 - fine 21 giugno 2025;

Serie A Calcio a 5 Femminile: inizio 29 settembre 2024 - fine 15 giugno 2025.

(figc.it)

