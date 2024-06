Lazio, ufficiale: Tudor ha rassegnato le dimissioni

Termina l'avventura di Igor Tudor alla Lazio. Dopo essere arrivato in biancoceleste a marzo per sostituire Maurizio Sarri in panchina, l'allenatore ex Marsiglia rassegna le dimissioni e saluta il club. Lo annuncia la Lazio con una nota ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali".

(sslazio.it)

