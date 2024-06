Presenza media tifosi allo stadio: Roma al terzo posto

La Roma è sul podio nella speciale e circoscritta classifica relativa alla presenza media dei tifosi allo stadio. Transfermarkt ha stilato e pubblicato la classifica che vede i giallorossi al terzo posto con una media di 62.925, mentre al primo e al secondo posto si trovano rispettivamente Inter e Milan con 72.838 e 72.000.

Milan o Inter a far gli onori di casa non cambia: San Siro sempre pieno ? in questo campionato.#TMdatabase #SerieA pic.twitter.com/9QJrUEXlWy

— Transfermarkt.it (@TMit_news) June 1, 2024