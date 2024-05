VIDEO - De Rossi: "Se dovesse essere Europa League ci sono anche aspetti positivi"

Alla vigilia di Empoli-Roma, Daniele De Rossi ha parlato anche dell'ormai difficile ipotesi di arrivare in Champions League: "Onestamente, è difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare pronti, ci sono aspetti positivi, è la competizione che mi ha fatto sognare da bambino, la Champions era roba da ricchi. Le più belle serate da romanisti sono legate all'Europa League, ci sono anche aspetti positivi"

