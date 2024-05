Tegola per l'Empoli di Davide Nicola. Al minuto 3 dello scontro salvezza con l'Udinese Alberto Grassi ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo ai danni di Success: il centrocampista dei toscani era diffidato, motivo per cui salterà la sfida contro la Roma, valida per l'ultima giornata di Serie A e in programma il prossimo weekend.