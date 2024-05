Udinese, Cannavaro: "La Roma farà la sua partita ad Empoli, nessuno vuole andare in campo per perdere"

Nel weekend si chiuderà la Serie A 2023/24 e la Roma concluderà il suo campionato in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza con Udinese e Frosinone, che si sfideranno domenica sera. A due giorni dalla gara con la formazione di Di Francesco, il tecnico dell'Udinese Fabio Cannavaro ha parlato anche di Empoli-Roma: "Penso che la Roma farà la sua partita, poi è normale che se qualcuno vuole mettere pressione dopo Empoli lo può fare. Penso che i giocatori della Roma andranno là a giocarsela, nessuno vuole andare in campo per perdere. Sono sereno, ma non mi fido di nessuno e quindi devo far capire ai giocatori che dobbiamo pensare a noi stessi".