Tudor: "Non è giusto giocare Atalanta-Fiorentina a fine campionato"

"Recupero tra Atalanta e Fiorentina a campionato chiuso? Ovvio che questa cosa di giocare quando hanno finito tutti non sia giusta. Qua nel calcio italiano c'è da migliorare tanto su queste cose di calendario, bisogna essere più organizzati". Sono le parole di Igor Tudor, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, a proposito della data in cui recuperare la sfida tra la formazione nerazzurra e quella viola.