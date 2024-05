'Tieni in gioco la vita': presenti all'Olimpico 150 liceali per Roma-Genoa (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sono presenti anche 150 studenti dei licei della città per assistere a Roma-Genoa, 37esima giornata di campionato e ultimo match stagionale dei giallorossi in casa. Gli studenti hanno partecipato al progetto 'Tieni in gioco la vita' per sensibilizzare in merito ad uno stile di guida sicuro e responsabile.

