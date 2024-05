Dopo 21 anni di attesa il Como sale in Serie A. Nell'ultima giornata di Serie B il Como, nonostante il pareggio casalingo con il Cosenza, guadagna la promozione nel massimo campionato italiano classificandosi al secondo posto in classifica a quota 73 punti: termina 1-1, Verdi dal dischetto risponde all'iniziale vantaggio del Cosenza con Tutino. Quindi, dopo il Parma la squadra di Cesc Fabregas torna in Serie A.