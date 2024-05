Serie A, Torino-Milan 3-1: i granata superano il Napoli

Alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino è stato fischiato il calcio d’inizio di Torino-Milan con i rossoneri che si ritrovano con la qualificazione in Champions archiviata mentre per il Torino c'è ancora speranza per entrare a far parte della prossima Conference League. La gara è terminata 3-1 per i padroni di casa con le reti firmate Zapata, Ilic e Rodríguez, le prime due arrivate nel primo tempo mentre il terzo all’inizio della ripresa. Al 55’ il Milan ha provato a riaprire la partita con il rigore segnato da Benacer senza però creare altre occasioni fino al triplice fischio di Feliciani. La squadra di Juric supera il Napoli e si posiziona nona a un punto dalla Fiorentina che dovrà però recuperare ancora una partita.