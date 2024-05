Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-2: Prati e Lapadula regalano la salvezza a Ranieri. Neroverdi a un passo dalla B

Il Cagliari continuerà a giocare in Serie A anche la prossima stagione. Gli uomini di Claudio Ranieri sbancano 0-2 il Mapei Stadium e battono il Sassuolo grazie alle reti di Prati e Lapadula su rigore (causato da un gravissimo errore di Kumbulla). Grazie a questo successo i sardi salgono al quattordicesimo posto in classifica a 36 punti e conquistano la salvezza con un turno di anticipo, mentre i neroverdi sono a un passo dalla Serie B: in caso di pareggio di Empoli o Frosinone (rispettivamente contro Udinese e Monza), il Sassuolo sarebbe matematicamente retrocesso.