Serie A, Salernitana-Atalanta 1-2: i nerazzurri agganciano la Roma in classifica

Prosegue la 35esima giornata di campionato con la vittoria dell'Atalanta in trasferta: all'Arechi i nerazzurri battono 2-1 in rimonta la Salernitana, già retrocessa in Serie B. Al 18' i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Tchaouna, poi nella ripresa Scamacca pareggia i conti al 57' e Koopmeiners ribalta il risultato al 63', chiudendo la sfida sul 2-1 per la formazione di Gasperini. Con questa vittoria l'Atalanta aggancia la Roma in classifica a quota 60 punti, con la partita da recuperare contro la Fiorentina.