Serie A, rimonta Juve al Dall'Ara: da 3-0 per il Bologna a 3-3

La 37esima giornata di campionato si chiude con il pareggio tra Bologna e Juventus: al Dall'Ara termina 3-3. In avvio i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Calafiori e all'11' raddoppiano con Castro. Nella ripresa ancora Calafiori, con uno splendido gol, firma la doppietta personale e porta la gara sul 3-0 per la formazione di Thiago Motta. Ma dopo il dominio del Bologna per circa 70', al 76' Chiesa accorcia le distanze e all'83' Milik sigla il 3-2 prima del gol di Yildiz che completa la rimonta ed evita la sconfitta agli uomini di Montero, oggi in panchina dopo l'esonero di Allegri. Bologna e Juventus salgono a quota 68 punti in classifica.