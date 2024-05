Serie A, pari a San Siro: 3-3 tra Milan e Salernitana

Il Milan chiude il suo campionato con un pareggio: a San Siro la sfida valida per l'ultima giornata contro la Salernitana, retrocessa in B, termina 3-3. Apre la rete di Leao al 22' e cinque minuti dopo Giroud, all'ultima gara in maglia rossonera, raddoppia. Nella ripresa, al 64', Simy accorcia le distanze prima del 3-1 del Milan firmato da Calabria. Nel finale Sambia e ancora Simy recuperano il risultato portando la partita sul 3-3. Il Milan conclude la stagione al secondo posto in classifica a quota 75 punti, salutando anche Stefano Pioli.