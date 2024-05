Serie A, Napoli-Bologna 0-2: colpo Champions per Thiago Motta a un passo dalla qualifazione ora

Il Bologna mette a segno forse il colpo decisivo per l'accesso alla prossima Champions League vincendo per 2-0 in casa del Napoli. Ndoye e Posch, a segno nei primi 12 minuti di partita, portano la squadra di Thiago Motta addirittura al 3° posto in attesa del risultato della Juventus e con 7 punti di vantaggio su Atalanta, con una partita in meno (ora due...), e Roma, avversarie domani.