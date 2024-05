Serie A, Monza-Frosinone 0-1: decide Cheddira. L'Udinese gela l'Empoli nel recupero: Samardzic risponde a Niang al 104'. Sassuolo retrocesso in B

Nel pomeriggio sono andate in scena due partite fondamentali in chiave salvezza ed è arrivato un nuovo durissimo verdetto: il Sassuolo, sconfitto 0-2 dal Cagliari nel lunch match, è aritmeticamente retrocesso in Serie B con una giornata d'anticipo. I neroverdi salutano quindi il massimo campionato italiano in seguito ai risultati odierni delle sfide Monza-Frosinone e Udinese-Empoli.

Colpaccio dei ciociari, che battono 0-1 il Monza grazie alla rete di Cheddira al minuto 9. Successo importantissimo per gli uomini di Di Francesco, che salgono al quindicesimo posto in classifica a quota 35 punti e si portano a +2 dalla zona retrocessione a una giornata dal termine. I brianzoli, invece, restano dodicesimi con 45 punti.

Clamorosa partita tra Udinese ed Empoli: i toscani si portano in vantaggio al 90' con il penalty di Niang, ma al minuto 104 Samardzic pareggia i conti grazie a un altro calcio di rigore. Con questo risultati i friulani restano a +1 sui ragazzi di Nicola (attualmente retrocessi) a una giornata dal termine del campionato.