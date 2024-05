Serie A, 'manita' Inter: 5-0 in casa del Frosinone

La 36esima giornata di campionato si apre con la vittoria dell'Inter campione d'Italia in casa del Frosinone, in lotta per la salvezza: termina 5-0 per i nerazzurri. Apre la rete di Frattesi al 19', nella ripresa al 60' Arnautovic raddoppia, Buchanon cala il tris prima del poker di Lautaro Martinez e della 'manita' firmata da Thuram nel finale. Con questa sconfitta la squadra di Eusebio Di Francesco resta a quota 32 punti in classifica, al quartultimo posto, in attesa dei risultati delle altre in corsa per restare in A.