La Juventus chiude il suo campionato con una vittoria: all'Allianz Stadium i bianconeri battono il Monza per 2-0 nell'ultima giornata di Serie A. Al 26' apre la rete di Federico Chiesa e due minuti dopo Alex Sandro, alla sua ultima partita con la maglia della Juventus, raddoppia e chiude la sfida sul 2-0. Nel finale il Monza resta in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni di Zerbin. La Juve chiude il campionato a 71 punti, il Monza a 45.