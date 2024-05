Serie A, la Fiorentina cade 2-1 in casa dell'Hellas Verona: decide il gol di Noslin. Empoli-Frosinone 0-0

Nel pomeriggio sono andate in scena altre due partite della trentaquattresima giornata di Serie A e la sorpresa più grande riguarda la sconfitta della Fiorentina in casa dell'Hellas Verona: gli scaligeri si sono imposti per 2-1 e hanno ottenuto tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il match è stato sbloccato dal rigore calciato da Lazovic al 13', ma al 42' la Viola aveva trovato il pari con Castrovilli. Al minuto 59 Noslin ha riportato in vantaggio i suoi, siglando la rete del definitivo 2-1 e portando il Verona a +5 dalla zona retrocessione. A causa di questa sconfitta, invece, la Fiorentina resta decima a quota 50 punti.

Termina a reti bianche lo scontro salvezza tra Empoli e Frosinone: con questo pareggio per 0-0 sia i toscani sia i ciociari salgono a 32 punti e staccano l'Udinese diciottesima di tre lunghezze.