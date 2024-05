All'Allianz Stadium la Juventus pareggia con la Salernitana, già retrocessa in Serie B: la sfida valida per la 36esima giornata di campionato termina 1-1. Al 27' gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Pierozzi, poi nel finale Rabiot ristabilisce l'equilibrio e chiude la sfida. Con questo risultato i bianconeri si portano a quota 67 punti in classifica, come il Bologna.