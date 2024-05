A San Siro l'Inter chiude la sua stagione casalinga con il pareggio con la Lazio: termina 1-1 la sfida valida per la 37esima giornata di campionato. Intorno alla mezz'ora gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete di Kamada e solo nel finale, all'87', i nerazzurri ristabiliscono l'equilibrio con il gol di Dumfries. Con questo risultato la Lazio raggiunge quota 60 punti, come la Roma che questa sera sfiderà il Genoa all'Olimpico.