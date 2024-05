Serie A: il Torino vince in rimonta contro il Verona. Il Genoa supera il Sassuolo

Pomeriggio amaro per le squadre in lotta per la salvezza. Perdono, infatti, sia Verona che Sassuolo. I veneti cadono 1-2 al Bentegodi contro il Torino: la squadra di Baroni era passata in vantaggio con Swiderski salvo poi sibire la riscossa garanata firmata da Savva e Pellegri. Stesso risultato nel match di Marassi: è il Genoa ad aprire le marcatur con Thorsby, il Sassuolo pareggia con Pinamonti ma un autogol di Kumbulla condanna i neroverdi, al momento penultimi.