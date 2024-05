Nell'ultimo match stagionale per Genoa e Bologna è arrivata la vittoria per i padroni di casa, per 2-0. Diversi cambi di formazione per Motta, all'ultima sulla panchina dei felsinei: Gilardino e i suoi non se lo sono fatto dire due volte e ne hanno approfittato. Decisivi i due gol segnati da Malinovskyi e Vitinha.