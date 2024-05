Serie A: retrocede il Frosinone, si salvano Udinese ed Empoli. Pari per la Lazio contro il Sassuolo

Lotta salvezza infuocata fino all'ultimo minuto in questa ultima giornata. Il gol di Niang contro la Roma, infatti, salva l'Empoli e manda il Frosinone in Serie B. La squadra di Di Francesco cade in casa contro l'Udinese, che vince grazie alla rete di Devis scavalcando in classifica la squadra di Di Francesco che dunque abbandona la massima serie dopo una sola stagione. Finisce in parità la sfida tra Verona e Inter: finisce 2-2 con le dopietta di Arnautovic e i gol di Noslin e Suslov pr gli scaligeri. Pari infine tra Lazio e Sassuolo: a Zaccagni risponde Viti, un pareggio che non consente ai biancocelesti di agganciare la Roma al sesto posto a quota 63.