Serie A: Dybala eletto miglior giocatore del mese di aprile (FOTO)

La Serie A celebra Paulo Dybala. Il numero 21 argentino è stato eletto miglior giocatore del mese di aprile e si tratta del secondo premio stagionale: l'attaccante della Roma si è reso protagonista di grandi giocate ed è spesso risultato decisivo, come in occasione del derby, del recupero contro l'Udinese (assist per i gol di Mancini e Cristante) e del big match con il Napoli (rete dal dischetto).