Serie A: chi va in Champions se l'Atalanta vince l'Europa League

L'esito delle semifinali di Europa League di ieri offre nuovi scenari per la prossima qualificazione alla Champions League. Oltre ai 4 posti canonici, l'Italia avrà un posto extra grazie al miglior ranking europeo e che dunque rende anche il 5° posto come valido per l'accesso alla migliore competizione europea che dal prossimo anno sarà rivoluzionata.

In caso di sconfitta in finale dell'Atalanta col Bayer Leverkusen, saranno dunque le prime 5 della Serie A ad accedere alla Champions League. Ma se la squadra di Gasperini dovesse alzare il trofeo a Dublino, allora gli scenari possono cambiare fino a mandare 6 squadre nella prossima Champions League. In caso di successo dell'Atalanta, infatti, anche se i nerazzurri dovessero chiudere al 5° posto, aprirebbero la strada alla 6a della Serie A, con la Roma che è in vantaggio di 4 punti sulla Lazio 7a oggi.