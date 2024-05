Serie A, Cagliari-Lecce 1-1: i salentini la riprendono nel finale e vedono la salvezza

Pareggio importante per il Lecce, che agguanta 1-1 il Cagliari e fa un passo forse decisivo per la salvezza. A sbloccarla era stata la squadra di Ranieri con il gol di Mina, ma all'84' la pareggia il Lecce con Krstovic, con i sardi per larga parte del match in 10 uomini per via dell'espulsione di Gaetano. Con questo pareggio la squadra di Gotti vola a quota 37, a +8 dall'Udinese terzultimo. Sale a 33, invece, il Cagliari.