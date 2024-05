Serie A, Cagliari-Fiorentina 2-3: decide Arthur dal dischetto al 103'. I tifosi sardi celebrano Ranieri: "Eterna riconoscenza" (FOTO)

Finale clamoroso all'Unipol Domus: nell'ultima giornata di campionato la Fiorentina batte in trasferta il Cagliari per 3-2 con un rigore di Arthur, assegnato dopo l'on field review dell'arbitro, al 103'. Al 39' Bonaventura porta in vantaggio gli ospiti, nella ripresa Deiola pareggia i conti prima della rete di Mutandwa che vale il 2-1 per i rossoblù. Nel finale Nico Gonzalez firma il 2-2 e al 103' Arthur ribalta il match regalando la vittoria agli uomini di Italiano che, con questo successo, raggiungono quota 57 punti in classifica e si assicurano un posto in Europa. La Fiorentina, tra l'altro, giocherà il 2 giugno contro l'Atalanta il recupero della 29esima giornata di Serie A.

Prima del fischio d'inizio i tifosi del Cagliari, salvo dalla scorsa giornata, hanno ringraziato e celebrato Claudio Ranieri, all'ultima panchina con il club sardo: "Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie".