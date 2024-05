Serie A, Atalanta-Torino 3-0: niente Champions per la Roma, giallorossi in Europa League

Cala il sipario in campionato, non ancora per Atalanta e Fiorentina che il 2 giugno si sfideranno nel recupero della 29esima giornata di campionato. Al Gewiss stadium l'Atalanta batte 3-0 il Torino, spegnendo le speranze della Roma di accedere in Champions League: con questa vittoria, infatti, la squadra di Gasperini si porta a 69 punti, supera il Bologna in classifica e sale al 4° posto. Per vedere la Roma in Champions l'Atalanta avrebbe dovuto chiudere il campionato da quinta in classifica, dopo aver vinto l'Europa League. Dunque, la Roma disputerà ancora l'Europa League nella prossima stagione. Il Torino, invece, conclude la sua stagione in nona posizione.

Allo Stadio Maradona il Napoli pareggia 0-0 con il Lecce, chiudendo il suo campionato a quota 53 punti al 10° posto.