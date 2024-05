Serie A 2023/24 come nel 2009/2010: 36 allenatori diversi in campionato

La stagione 2023/2024 come quella 2009/2010: dalle squadre in lotta per la salvezza fino a quelle di vertice, come Juventus e Roma, molti club hanno cambiato tecnico in panchina nel corso della stagione che volge al termine. Con l'esonero odierno di Massimiliano Allegri da parte della Juventus, infatti, salgono a 36 gli allenatori diversi che si sono alternati in stagione rendendo il campionato 2023/2024 quello con il maggior numero di allenatori differenti sulle panchine della massima serie italiana, come accaduto nel 2009/2010.