Prosegue la 37esima giornata di campionato con la vittoria del Verona all'Arechi: la squadra di Baroni batte la Salernitana per 2-1 e raggiunge la salvezza con una giornata di anticipo. Al 22' apre la rete di Suslov e in chiusura di primo tempo Folorunsho raddoppia, è ininfluente il gol nel finale di Maggiore per i padroni di casa, già retrocessi in B.