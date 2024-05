Paura in casa Salernitana: il difensore granata, ed ex Roma, Federico Fazio oggi è stato operato d'urgenza per appendice. L'intervento, come comunica il club, è perfettamente riuscito: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, in seguito ad un attacco di appendicite acuta, il calciatore Federico Fazio è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’intervento è perfettamente riuscito".

(salernitana.it)

