ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Dybala e Baldanzi a supporto di Lukaku (FOTO e VIDEO)

Dopo il ko europeo per mano del Bayer Leverkusen, all'Olimpico arriva la Juventus: alle 20.45 in un Olimpico sold out la Roma ospita la squadra di Allegri per continuare la corsa ad un posto in Champions. Pochi cambi per Daniele De Rossi, ad eccezione della difesa: Llorente e Ndicka compongono la coppia centrale con Kristensen e Angeliño sulle fasce. In mezzo al campo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini, davanti Baldanzi completa il reparto offensivo con Dybala e Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku.

All.: De Rossi.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Kostic, Milik, Iling-Jr, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia.

All.: Allegri.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Alassio - Preti. IV uomo: Guida. VAR: Di Paolo. AVAR: Dionisi.

PREPARTITA

19.45 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

19.35 - La Juventus comunica le scelte di Allegri:

19.32 - Il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora anticipa l'11 della Roma:

19.30 - L'arrivo della Roma all'Olimpico: