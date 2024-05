Roma-Juventus: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la sconfitta nel primo atto contro il Bayer Leverkusen, questa sera alle 20:45 la Roma ospiterà all'Olimpico la Juventus. La squadra di De Rossi deve proseguire nella sua corsa Champions e accorciare sul Bologna quarto, al momento a +5 dai giallorossi. La sfida di andata terminò 1-0 per la squadra di Allegri, decisiva la rete di Rabiot.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E IN STREAMING

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini. Squalificati Roma: Nessuno.

LE QUOTE

ROMA-JUVENTUS 1 X 2 EUROBET 2.95 3.00 2.65 SISAL 2.90 3.00 2.60 PLANETWIN365 2.86 3.05 2.68 SNAI 2.95 3.00 2.65

