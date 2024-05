Ancora una volta il tifo giallorosso non ha fatto mancare il proprio supporto alla Roma, come confermato dall'ennesimo sold out dell'Olimpico per la sfida di questa sera contro la Juventus. Sono infatti ben 63.996 gli spettatori presenti allo stadio, un'ulteriore conferma della volontà dei tifosi di stare vicino e supportare fino alla fine gli uomini di Daniele De Rossi.