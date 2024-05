Roma-Juventus: 100° presenza in giallorosso di Paredes (FOTO)

La partita di questa sera tra Roma e Juventus non è come le altre per Leandro Paredes, non solo per il fatto di aver giocato con entrambe le squadre. Come ha ricordato il club della Capitale infatti per il centrocampista argentino si tratta infatti della centesima presenza con la maglia giallorossa, divisa tra le esperienze dal 2014 al 2017 (con in mezzo un prestito all'Empoli) e la stagione ancora in corso.

Presenza numero ? per Leandro Paredes in giallorosso! ??#RomaJuve pic.twitter.com/4hllUuWTxj — AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2024