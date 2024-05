Roma in viaggio verso Empoli: autografi e selfie con i tifosi per Dybala (FOTO e VIDEO)

La Roma è in partenza verso Empoli, dove questa sera alle 20.45 è attesa per l'ultima gara di campionato. Sfida ininfluente per i giallorossi, che si apprestano a chiudere il campionato certi del sesto posto in classifica. Sessione lampo di selfie e autografi per Dybala, che poco prima di imbarcarsi si è concesso qualche secondo di break per salutare i tifosi presenti.

