Roma-Genoa, solo 28 minuti per Dybala: da chiarire se per motivi fisici o tattici

Durante Roma-Genoa ha sorpreso una scelta curiosa di Daniele De Rossi sui cambi: al 63' infatti il tecnico ha deciso di inserire El Shaarawy e Dybala al posto di Baldanzi e Pellegrini, salvo poi sostituire nuovamente la Joya al 91' per far spazio a Kristensen. Resta ora da capire se si sia trattato di un cambio fisico (e quindi una ricaduta dell'attaccante argentino) o tattico (per sopperire all'espulsione di Paredes e chiudere la partita in difesa).