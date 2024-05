Domani alle 20:45 la Roma di mister Daniele De Rossi scenderà in campo allo Stadio Olimpico e ospiterà il Genoa di Alberto Gilardino. Per l'ultima gara in casa della stagione saranno presenti oltre 67.000 spettatori: lo Stadio sarà di nuovo sold-out e sarà il numero 57 dell'era Friedkin.