La Roma ospita il Genoa di Alberto Gilardino allo Stadio Olimpico nell'ultima partita casalinga della stagione, la penultima del campionato. Daniele De Rossi, però, non potrà contare su Rick Karsdorp e Renato Sanches oltre all'infortunato Leonardo Spinazzola: i due, infatti, non sono presenti neanche in panchina.