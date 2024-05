ROMA-GENOA: le formazioni UFFICIALI. Bove e Baldanzi dall'inizio, panchina per Dybala, Mancini ed El Shaarawy (FOTO e VIDEO)

L'ultima in casa davanti ad oltre 67mila spettatori, l'ennesimo sold out dell'era Friedkin. Alle 20.45 la Roma ospita il Genoa, già salvo, nell'ultima sfida casalinga della stagione, la penultima in campionato. Daniele De Rossi recupera Paulo Dybala che però si accomoda in panchina. Il tecnico sceglie la difesa a 4 con la coppia centrale formata da Llorente e Ndicka, Celik e Angeliño sulle fasce. In mezzo al campo Bove completa il reparto con Cristante e Paredes. Davanti spazio a Pellegrini e Baldanzi a supporto di Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini; Lukaku.

All.: De Rossi.

GENOA: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui.

All.: Gilardino.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Dei Giudici - Moro. IV uomo: Cosso. VAR: Paterna. AVAR: Pairetto.

PREPARTITA

19.45 - Roma e Genoa comunicano le formazioni ufficiali:

? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaGenoa ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/1ZagPkxT8C — AS Roma (@OfficialASRoma) May 19, 2024

19.30 - Il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora anticipa l'11 ufficiale della Roma:

19.25 - La Roma arriva all'Olimpico: