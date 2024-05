ROMA-GENOA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio Dybala, ballottaggio Celik-Kristensen

Ultima gara casalinga della stagione per la Roma, che contro il Genoa deve difendere il sesto posto. Due dubbi per Daniele De Rossi, quello principale riguarda Paulo Dybala, che si è allenato poco con i compagni e potrebbe partire dalla panchina. L'altro su chi schierare sulla fascia destra tra Celik e Kristensen. Per il resto Svilar tra i pali difesa a 4 completata da Mancini, Ndica e Angelino. Solito trio a centrocampo formato da Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco pronto Baldanzi, insieme a Lukaku ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

IL MESSAGGERO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

IL TEMPO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.