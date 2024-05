La Roma batte 1-0 il Genoa con un gol di Romelu Lukaku e conquista davanti ai propri tifosi il sesto posto aritmetico per la quarta stagione consecutiva. A fine partita come di consueto i giocatori e lo staff hanno svolto il giro di campo e il saluto alla Curva Sud, con il club che ha ringraziato sul proprio profilo X i tifosi per il loro supporto: "Forza Roma".