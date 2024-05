Roma-Genoa, gli striscioni all'Olimpico: "Tu ci scorri nelle vene". E ancora: "Quando sarà...saremo" (FOTO)

La Roma chiude la sua stagione allo Stadio Olimpico con una vittoria: termina 1-0 con un gol di Lukaku la sfida valida per la 37esima giornata contro il Genoa, che consente ai giallorossi di raggiungere aritmeticamente il sesto posto prima dell'ultimo turno in casa dell'Empoli. Dopo il triplice fischio i tifosi hanno esposto due striscioni: "Quando sarà...saremo", frase pronunciata da De Rossi e "L'amor per te fa sventolar bandiere, tu ci scorri nelle vene".