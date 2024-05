Grave ingenuità durante Roma-Genoa di Leandro Paredes, che viene espulso al 73' da Manganiello per proteste dopo un fischio dubbio del direttore di gara. Il giocatore lascia quindi in dieci la Roma in un momento cruciale della partita, saltando quindi per squalifica l'ultima partita di campionato ad Empoli e terminando di conseguenza la sua stagione in giallorosso.