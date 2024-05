Altro risultato importante per Paulo Dybala in questa stagione. Prima del fischio d'inizio di Roma-Genoa infatti la Joya (che parte dalla panchina) è stata premiata dalla Lega Serie A con il trofeo del Player of the Month di aprile (con lui la Ceo Lina Souloukou). Per l'attaccante finora 16 gol e 10 assist in 37 presenze complessive.