Roma-Genoa: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Questa sera la Roma saluterà per l'ultima volta in questa stagione i tifosi giallorossi allo stadio Olimpico, nella penultima sfida di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. Una partita importante per consolidare il sesto posto e tenerlo a debita distanza dalla Lazio, dopo la vittoria di ieri dell'Atalanta che ha di fatto ufficializzato la qualificazione in Champions League dei bergamaschi. I giallorossi hanno quindi un'unica possibilità per sperare ancora nella massima competizione europea: confermarsi al sesto posto e sperare in una vittoria dell'Europa League degli uomini di Gasperini senza che migliorino l'attuale posizione in classifica.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E IN STREAMING

Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Badelj, Frendrup, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini. Squalificati Roma: Nessuno.

LE QUOTE