Roma-Genoa: applausi e cori per Strootman al momento della sostituzione. L'olandese sotto la Sud a fine partita (FOTO e VIDEO)

Nonostante non giochi più con la Roma ormai dall'estate del 2018, Kevin Strootman è rimasto tuttora nel cuore di molti tifosi giallorossi. Nella sfida di stasera tra Roma e Genoa infatti il centrocampista olandese ha ricevuto tanti applausi e cori dal pubblico di casa al momento della sostituzione, quando ha lasciato il campo al 67' per fare spazio a Thorsby. Il giocatore ha ricambiato l'affetto battendosi il petto in segno di rispetto.

Al termine della partita mister De Rossi ha abbracciato nuovamente Strootman e lo ha accompagnato verso la Sud. Il centrocampista olandese si è avvicinato sotto la curva, applaudendo i tifosi giallorossi e battendosi la mano sul petto per ringraziarli.